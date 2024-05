Montalto Carpasio: le Scuole Primarie di Taggia in visita ai Musei della Lavanda e della Resistenza

Le Scuole Primarie di Taggia, insieme ai loro insegnanti hanno visitato il ‘Museo Della Lavanda’ di Carpasio e quello della Resistenza, in frazione Costa.

Un'esperienza unica per gli studenti che si sono immersi nella storia e nella cultura del borgo di Carpasio. Ottima riuscita dell'evento: “Un grazie – dice il vice Sindaco Valerio Verda - agli amici del ‘Museo della Lavanda’ e a Gabriella per quello della Resistenza per la preziosa opera che svolge ricevendo ogni anno centinaia di scolaresche di ogni ordine e grado.