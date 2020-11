Una nostra lettrice, Mirella Varese, ci ha scritto per complimentarsi con il Dott. Amato, primario del reparto chirurgia dell’ospedale di Imperia:

“Lo ringrazio per le cure apprestate a mia madre Angela. Il Dottor Amato non è solo un bravo medico, ma una persona di una umanità infinita che ha saputo curare e tranquillizzare mia madre e tutta la mia famiglia in un momento particolarmente buio. Grazie infinite!”