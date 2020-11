I pro e contro di uscire col proprio migliore amico/a

Prima di cercare donne serie per amicizia devi valutare tutti i vantaggi e gli svantaggi di ulteriori rapporti con un vecchio amico tramite una chat online. Ecco perché abbiamo preparato una lista dei pro e dei contro dell'uscire con il tuo migliore amico/a online.

I benefici del frequentare amici

Non devi "stare sulla graticola" per un primo appuntamento imbarazzante

Vogliamo mettere la bellezza di uscire con una persona con cui già si gode di affinità emotiva, con la quale si condividono gusti e forse anche stile di vita? In questo modo tutti gli imbarazzi tipici del primo appuntamento saltano e lasciano lo spazio al divertimento! Se l'amico/a in questione è un "amico di tastiera", con il quale già si sono avuti contatti positivi dal punto di vista dell'affinità mentale, salta anche l'imbarazzo legato al doversi conquistare per forza. Di fatto, anche se la scintilla non dovesse scattare o non dovesse farlo subito, rimane in vita una bella, sana e soddisfacente amicizia. Consci di tutto questo, probabilmente vivrete un appuntamento con i fiocchi, sentendovi realmente aperti alla nuova esperienza!

Non devi preoccuparti di vestirti chissà come per impressionarlo/a

Niente lunghe prove davanti allo specchio. Non stai andando a incontrare qualcuno che devi a tutti i costi stupire con la tua avvenenza fisica, bensì qualcuno che già ti conosce e ti vuole bene da un punto di vista comportamentale e mentale.

Per questo puoi, anzi devi, essere te stesso! Può essere utile scegliere un abito o, se sei donna, un trucco un po' più ricercato del solito: vale come segnale implicito di quanto l'appuntamento sia importante per te. Ma è assolutamente sconsigliato esagerare. Il bello di questo tipo di uscite è proprio la loro informalità, lontana dagli atteggiamenti seduttivi standard.

La chat online può trasformarsi in qualcosa di più: finalmente puoi baciarlo/a!

Questo è il principale punto a favore, o meglio, la motivazione stessa che spinge gli amici di tastiera a incontrarsi. Se senti di avere un'affinità particolare con qualcuno, anche se la cosa è iniziata come una semplice amicizia non hai motivo di limitarti. L'amicizia può restare tale o portare a qualcosa di più: la vita deciderà, voi ragionerete, ma intanto vale sempre la pena di provare.

I "contro" del frequentare i propri migliori amici

Aspetta, ricordati che sa tutto di te!

Certamente non potrai sfoderare le "sparate" tipiche dei primi appuntamenti per sentirti più desiderabile o per colpire l'altra persona. Ricordati che lui/lei sa tutto di te, o quasi tutto, e non hai scuse per non essere davvero te stesso, con tutti i rischi del caso!

A volte, nel corso della discussione, questo eccesso di conoscenza reciproca potrebbe creare dei problemi, dei nodi di tensione, dar luogo a imbarazzi o semplicemente ammazzare l'erotismo (che come è noto si nutre anche di un po' di mistero).

Conosci troppo bene i suoi difetti

Questa considerazione fa il paio con quella precedente. Se colui o colei con cui stai uscendo è davvero tuo amico/a, ciò significa che siete a conoscenza dei reciproci pregi e difetti. A volte questo sapere, quando si è ancora alle prime fasi del corteggiamento, nuoce alla relazione impedendole di nascere. Di solito gli innamorati, infatti, devono passare per la cosiddetta fase dell'idillio, quando il partner sembra loro perfetto, per scoprire solo dopo che si tratta di un essere umano con lati positivi e negativi come tutti. Aver presente i difetti dell'altro già dal principio potrebbe ostacolare proprio quel momento di sospensione del giudizio che è essenziale per far scattare l'amore.