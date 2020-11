Ventimiglia: problema idrico nei pozzi di Porra, Scullino "La falda del Roja potrebbe essere stata compromessa"

Altri gravi problemi conseguenti all'ondata di fango che ha colpito tragicamente Ventimiglia nella notte del 2 ottobre. Sono stati segnalate possibili problematiche alla captazione dell'acqua potabile nei pozzi di Porra.



Non si tratta di un problema di inquinamento, per fortuna, ma che potrebbe incidere gravemente sul futuro mantenimento dei livelli idrici e quindi sulla possibilità di continuare in futuro a prelevare e distribuire l'acqua a Ventimiglia ma anche a tutta la provincia e alla vicina Francia. "AIGA ci ha segnalato il problema riguardante i pompaggi delle risorse idriche della falda del Fiume Roja presso i pozzi italo-francesi, siti in località Porra di Ventimiglia - dichiara il sindaco Scullino - nei quali il livello della suddetta falda registra una sensibile diminuzione, dopo il passaggio della piena del fiume coincisa con l’impatto della tempesta del 2-3 ottobre scorso".



"Attualmente, insieme alla C.A.R.F. (Communauté de la Riviera Française), responsabile del detto campo pozzi, stiamo promuovendo tutti gli opportuni interventi per far fronte a questo problematica, che fa temere una riduzione delle disponibilità idriche ed un sovraccarico dei motori delle pompe di emungimento. AIGA sta operando in affiancamento del personale sopra menzionato, e sta cercando di apportare tutto l’aiuto possibile".