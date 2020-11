Leggings anticellulite: cosa sono e come scegliere il modello migliore

Oggi capita sempre più spesso che tante persone scelgano di acquistare capi di abbigliamento modellanti e snellenti al fine di coprire qualche inestetismo del corpo rappresentato dai chili in eccesso. Questi capi di abbigliamento non differisco nell'aspetto e nella forma dai normali abiti e hanno in aggiunta la funzione di comprimere alcune parti del corpo, come i fianchi, il ventre e i glutei, al fine di darne un aspetto più sodo e tonico. Tra questi abiti snellenti, i leggings anticellulite sono molto ricercati soprattutto dalle donne in quanto oltre a modellare il corpo, rendendolo la silhouette più sexy, danno anche una piacevole sensazione di calore. Vediamo insieme alcune caratteristiche di questo capo d'abbigliamento e alcuni consigli su come scegliere il modello migliore adatto alle proprie esigenze.

Leggings contenitivi: cosa sono

I leggings contenitivi anticellulite sono dei pantaloni che svolgono una duplice funzione, una estetica e l'altra preventiva verso la formazione della cellulite. Sono infatti realizzati in tessuto di microsfere di tormalina, un minerale che stimola l'ossigenazione e il metabolismo del tessuto adiposo. La funzione contenitiva, oltre a essere efficace nel combattere la cellulite, aiuta a dare al corpo un aspetto sodo e tonico, migliorando così la propria silhouette e dando un'immagine di se più bella e desiderabile. Il loro utilizzo costante nel tempo, unito a un'attività fisica regolare, aiuta a modellare le forme del corpo, aumenta il calore nella zona delle cosce e dei glutei favorendo così il metabolismo cellulare e il consumo di grasso nelle zone interessate.

Come scegliere il prodotto adatto alle proprie esigenze

In commercio esistono diversi modelli di leggings per prevenire la cellulite, tutti eleganti e performanti che garantiscono sia la loro funzione modellante che l'azione anticellulite. Sul sito Marielulingerie.it è possibile scegliere tra un vario catalogo di leggings utili per diverse occasioni: è possibile infatti trovare modelli utili per l'attività fisica e altri che è possibile utilizzare durante la giornata nelle attività di tutti i giorni. Per scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze occorre prestare attenzione ad alcuni caratteristiche del prodotto: innanzitutto i materiali, privilegiando modelli realizzati in tessuti anallergici. Inoltre, è molto importante scegliere la taglia giusta, considerando che questo tipo di abbigliamento veste molto aderente e stretto. Prestare quindi attenzione alla comodità e alla vestibilità del leggings e scegliere un prodotto che abbia un'elevata capacità di assorbire il sudore.

Funzionalità dei leggings

Sempre più spesso, chi acquista questo capo di abbigliamento si chiede se funzioni realmente. Di sicuro, per le caratteristiche che ha, il leggings svolge un'efficace azione contenitiva, che aiuta a modellare e dare una forma più tonica al corpo. Al di là dell'aspetto estetico, i leggings assicurano un'azione efficace di contrasto alla cellulite, dovuta al calore e alla funzione contenitiva, che tuttavia è graduale nel tempo e maggiormente efficace se unita a una costante attività sportiva. Possiamo concludere affermando che i leggings contenitivi sono un capo d'abbigliamento utile per quanti hanno intenzione di combattere la cellulite, affidandosi a un prodotto che garantisca risultati anche esteticamente apprezzabili.