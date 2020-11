Sanremo: zona arancione, scattano i controlli della Polizia Locale sul rispetto del DPCM anti Covid

Il rispetto del DPCM sulla zona arancione, è al centro dei controlli della Polizia Locale di Sanremo. Questa mattina gli agenti coordinati dal comandante Claudio Frattarola hanno effettuato dei servizi mirati per verificare il rispetto delle misure restrittive che impongono ad esempio il divieto di sconfinamento da un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità.



Numerose le auto fermate nel corso della mattinata alla periferia est di Sanremo, all'altezza di Villa del Sole. Durante questa prima fase gli agenti hanno trovato diverse persone provenienti dagli altri comuni ma dotate di regolare autocertificazione che attestava lo spostamento per motivazioni idonee, come ad esempio una visita medica.



I controlli proseguiranno anche nel resto della giornata. La Polizia Locale rivolgerà l'attenzione anche su bar, ristoranti e locali similari, per quanto riguarda le misure del DPCM e quindi sul corretto rispetto della somministrazione di bevande e alimenti esclusivamente con modalità da asporto. Si tratta di servizi mirati che verranno ripetuti a cadenza regolare anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di contrastare comportamenti non corretti per l'anti Covid e per dare una concreta risposta alle segnalazioni che spesso arrivano dalla cittadinanza.