Arma di Taggia: addio alla fontana in centro, il Comune valuta la sostituzione con un'aiuola

La fontana al centro di Arma di Taggia potrebbe presto sparire. L’ipotesi è al vaglio dell’amministrazione comunale che ha dato mandato agli uffici per studiare una alternativa.



L’intenzione di intervenire sulla struttura che fa da rotonda all’incrocio tra via Queirolo e via Boselli era nell’aria da tempo. La fontana è spesso stata oggetto di atti di vandalismo e critiche, a causa del degrado che in più di un'occasione l'ha caratterizzata. In questi anni, è stata riattivata a fasi alterne, spesso in occasione delle giornate per la sensibilizzazione verso tematiche mondiali.



Al momento l’ipotesi più probabile è di rimpiazzare la fontana con una aiuola rotonda che mantenga le stesse proporzioni, andando a creare una sorta di collinetta. Se verrà confermato il progetto in fase di studio, al centro svetterà una pianta di ulivo, simbolo del territorio, valorizzata intorno con ulteriori abbellimenti floreali. Un cambiamento nell’arredo urbano di Arma di Taggia che difficilmente passerà inosservato nella comunità.