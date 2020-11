Alluvione in val Roya: Italia e Francia unite, "Far ripartire i treni e ridurre il costo autostradale su Cuneo-Ventimiglia"

“La Camera di Commercio Italiana di Nizza da sempre tutela e favorisce gli scambi tra Italia e Francia: ecco perché non possiamo stare a guardare, ma dobbiamo lanciare un messaggio chiaro e forte” spiega la Presidente Patrizia Dalmasso, “in questa situazione di emergenza la Regione Piemonte e la Région Provence Alpes Côte d’Azur devono incontrarsi al più pre- sto e dialogare concretamente per trovare una soluzione che abbia portata internazionale, degna di un collegamento storico e strategico come quello della valle Roya. Politica ed Istituzioni sono chiamate a fare squadra in un momento così difficile, ripensando fin da subito, con tempi certi alla ricostruzione della Valle Roya, asse economico, turistico, commerciale non- ché punto strategico anche per il lavoro transfrontaliero”.

Si pensi che il solo tratto Ventimiglia-Cuneo oggi costa più di 25 euro di pedaggio con un au- mento del percorso chilometrico di 100km. La maggior parte delle imprese cuneesi che raggiungevano quindi la Francia con un andata/ritorno in giornata, oggi devono sopportare un aumento dei costi superiore ai 100 euro al giorno. Una situazione del tutto insostenibile. Le azioni concrete proposte sono quindi le seguenti. Garantire uno sconto sul pedaggio con una formula di rimborso (sullo stile di quanto avvenuto in altre situazioni di emergenza come nel caso crollo ponte di Genova per gli autotrasportatori) per chi dimostra di percorrere il tratto Ventimiglia-Cuneo o Cuneo-Ventimiglia. Ristabilire subito almeno tre corse al giorno sul treno Cuneo-Nizza. Solo in questo modo si potrà ricucire, fin da subito, lo strappo causato dalla recente devastante alluvione! In caso contrario Italia e Francia saranno sempre, ogni giorno, più lontane!