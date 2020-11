Ora è ufficiale: da mercoledì prossimo la Liguria sarà zona 'arancione', la conferma dal Ministro Speranza

La Liguria da mercoledì prossimo diventerà zona arancione per i prossimi 14 giorni. Lo ha confermato il Ministro Speranza al Presidente della Regione, Giovanni Toti.

"Pur rimanendo perplesso sulla differenza di trattamento rispetto alla scorsa settimana a fronte di numeri più o meno simili - sottolinea il Governatore - ritengo sia doveroso non entrare in polemica con il Governo e prendere atto di questa decisione. Indubbiamente i nostri ospedali sono sotto forte pressione, il mondo medico chiede interventi e in queste situazioni riteniamo che il criterio di prudenza debba sempre prevalere".

Resta il ‘coprifuoco’ dalle 22 alle 5, ci si può spostare solo per motivi di comprovata necessità e con autocertificazione. Sono però vietati i movimenti da e per la regione, sempre ad eccezione di motivi di salute o lavoro. Chiudono bar, ristoranti, gelaterie, pub e locali in genere che, però, potranno continuare a vendere da asporto dalle 5 alle 22 o consegnare a domicilio. Saltano anche le eventuali fiere mentre si svolgeranno regolarmente i mercati, anche se la decisione ultima spetta ai Sindaci.