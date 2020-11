Camporosso: litigio tra cliente e titolare di un ristorante degenera, intervento dei Carabinieri

Un cliente un po’ troppo sopra le righe che, mentre tenta di avventarsi contro il titolare del ristorante, viene fermato bruscamente con un colpo alla testa da un cameriere.

E’ accaduto quest’oggi all’ora di pranzo in un ristorante ‘All can you eat’ di Camporosso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per verificare i fatti, avvenuti tra il cliente nordafricano, regolare sul territorio ed il dipendente del locale.

I militari procederanno nel caso di querela di parte. Non si sono registrati feriti gravi.