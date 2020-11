Vallecrosia: nominati i rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione della 'Rachele Zitomirski'

Il Sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, ha nominato i rappresentanti del Comune, in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rachele Zitomirski Onlus, dopo aver acquisito le designazioni dei gruppi consiliari di minoranza, ai quali sono stati attribuiti due membri anziché uno solo come previsto dal vigente regolamento.

Sono stati nominati: Rocco Noto, Paolo Cuneo, Davide Dell’Agnello Biancheri, Davide Dell’Agnello Biancheri, Stefano Fullone, Mirko Valenti e Riccardo Russo.

I Consiglieri nominati resteranno in carica cinque anni e dovranno relazionare al Sindaco almeno ogni tre mesi in ordine all'attività dell'organo di cui sono chiamati a far parte.