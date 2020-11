Sanremo: verso l’addio al parcheggio selvaggio nelle zone pedonali, installate le prime telecamere per le ZTL (Foto)

È finita la pacchia per chi, fino a oggi, ha posteggiato senza limite alcuno anche nelle aree pedonali del centro. Il Comune sta iniziando a installare le telecamere per i sistemi di controllo che monitoreranno gli ingressi nelle aree più prestigiose e storiche del centro.

La prima si vede all’ingresso di piazza San Siro, spazio usato anche come carico e scarico senza limiti di orario (nonostante i limiti ci siano eccome). Poi arriveranno anche per piazza Bresca (tanto attese dai commercianti di zona) e in via Matteotti all’ingresso di via Escoffier.

Ovviamente i residenti che hanno diritto al passaggio continueranno ad averlo pagando la consueta quota annuale. Ma, da quando le telecamere saranno attivate, le targhe saranno monitorate 24 ore su 24 con conseguenti verbali immediati per i trasgressori.