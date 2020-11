Reduslim integratore per dimagrire in pillole: recensioni, ingredienti e risultati

Spesso si pensa che il motivo per cui ingrassiamo sia legato alla quantità dei cibi che mangiamo. In realtà, molto spesso quello che ci fa mettere su peso non è la quantità ma la qualità degli alimenti che ingeriamo. Condurre una dieta troppo ricca di grassi e zuccheri favorisce infatti l’accumulo di adipe nei punti critici (l’addome per gli uomini, i fianchi e i glutei per le donne).

In particolare, l’aumento di peso avviene quando la nostra dieta è ricca soprattutto di carboidrati veloci (Fast Carb), come pane bianco, pasta e riso non integrali, bevande ed altri alimenti zuccherini, chiamati così perché determinano un innalzamento veloce della glicemia. Questi carboidrati, se non vengono consumati, tendono a trasformarsi in grassi, allontanandoci dal peso forma ed andando ad appesantire la nostra linea.

Al contrario, i carboidrati lenti (Slow Carb), come frutta, verdura, legumi e cereali integrali, comportano un rilascio più lento di zuccheri nel sangue, favorendo così livelli più stabili della glicemia. Il mantenimento di un indice glicemico stabile comporta, a sua volta, un prolungamento del senso di sazietà. Il calo di zuccheri che a volte proviamo al mattino dopo qualche ora dalla colazione è proprio dovuto al fatto che il nostro corpo si trova improvvisamente privo di zuccheri, perché questi sono stati trasformati in energia e grassi. Riuscire ad intervenire sull’assorbimento dei carboidrati è, quindi, uno dei modi più comuni per favorire la riduzione della massa grassa a favore di quella magra.

A questo scopo, possono esserci d’aiuto alcuni integratori realizzati con ingredienti assolutamente naturali, dunque privi di effetti collaterali, capaci di favorire proprio questi processi. Uno di quelli che si sono rivelati particolarmente efficaci nel controllo del peso si chiama Reduslim e te ne parliamo nei paragrafi che seguono.

Che cos'è Reduslim

Reduslim è un integratore alimentare in capsule studiato appositamente da un’equipe di medici e nutrizionisti per favorire la perdita dei chili di troppo e modellare il fisico. Il suo funzionamento può apparire abbastanza complesso, ma in realtà è molto più facile di quello che sembra.

Al suo interno sono, infatti, presenti dei principi attivi naturali capaci di neutralizzare gli enzimi che sono responsabili della scissione dei carboidrati veloci. Di conseguenza, questi non vengono convertiti in zuccheri e quindi non sono depositati sotto forma di grassi all’interno del corpo.

In più, questi ingredienti favoriscono l’assorbimento dei carboidrati lenti, amplificando il senso di sazietà che può permanere anche per molte ore.

Quali sono gli ingredienti di Reduslim

Come abbiamo detto, la straordinaria efficacia di questo prodotto del dimagrire dipende da un’efficace combinazione di componenti bioattivi attentamente selezionati dal produttore.

All’interno di ogni pillola sono dunque presenti:

Caffeina anidra , in grado di stimolare il nostro metabolismo a bruciare più velocemente grassi, zuccheri semplici e calorie e ridurre l’assorbimento degli zuccheri complessi che sono causa degli accumuli di adipe su pancia, fianchi e glutei;

, in grado di stimolare il nostro metabolismo a bruciare più velocemente grassi, zuccheri semplici e calorie e ridurre l’assorbimento degli zuccheri complessi che sono causa degli accumuli di adipe su pancia, fianchi e glutei; Pepe nero e pepe di cayenna , spezie contenenti sostanze stimolanti come la piperina che bruciano i grassi, favoriscono la rimozione di scorie, liquidi e tossine e purificano l’intestino, prolungando il senso di sazietà fino ad 8 ore;

, spezie contenenti sostanze stimolanti come la piperina che bruciano i grassi, favoriscono la rimozione di scorie, liquidi e tossine e purificano l’intestino, prolungando il senso di sazietà fino ad 8 ore; Tè verde , antiossidante naturale che protegge il corpo, stimola il metabolismo e riduce la fame nervosa;

, antiossidante naturale che protegge il corpo, stimola il metabolismo e riduce la fame nervosa; L-carnitina , aminoacido anch’esso capace di velocizzare l’assorbimento dei grassi e dei carboidrati veloci;

, aminoacido anch’esso capace di velocizzare l’assorbimento dei grassi e dei carboidrati veloci; Cromo, energizzante, fondamentale nel tenere sotto controllo insulina e picchi glicemici.

Ciò detto occorre anche sottolineare che Reduslim rientra nella categoria degli integratori alimentari, quindi il suo utilizzo è da intendere non in sostituzione ma in aggiunta ad un regime alimentare ipocalorico.

Tuttavia, la presenza di sostanze sazianti permetterà al tuo corpo di abituarsi più velocemente alla riduzione delle calorie, impedendo gli assalti al frigorifero che sono spesso responsabili dell’insuccesso di una dieta.

Benefici di Reduslim

Se stavi cercando un prodotto che ti permettesse di dimagrire velocemente senza dover per questo “soffrire la fame”, Reduslim è proprio il prodotto adatto a te! Siamo infatti di fronte ad un integratore All-in che consente di: 

Incrementare il metabolismo per bruciare contemporaneamente più grassi e calorie

per bruciare contemporaneamente più grassi e calorie Inibire l’assorbimento dei carboidrati veloci, impedendo che si trasformino in grassi

Depurare l’organismo da scorie e tossine

Ridurre l’appetito anche lontano dai pasti

anche lontano dai pasti Dare una sferzata di energia al nostro organismo grazie alla presenza di antiossidanti e sostanze energizzanti

Il prodotto è quindi consigliato a tutti coloro che vogliono dimagrire velocemente e senza troppe rinunce e anche agli sportivi che stanno cercando di incrementare la loro massa magra per ottenere un fisico più snello e scolpito.

Come si assume Reduslim

La casa produttrice consiglia di assumere 1 capsula al giorno di Reduslim, per un periodo di minimo 28 giorni. I benefici sono infatti soggettivi e variano da persona a persona, quindi potrebbero esserci soggetti che in sole 2 settimane riescono a perdere alcuni chili, altre che invece hanno bisogno di un ciclo completo.

Le capsule sono inoltre da assumere prima dei pasti con l’aiuto di un bicchiere d’acqua. Questo non è assolutamente un problema in quanto il prodotto è contenuto in una pratica scatola, comoda da portare sempre con te anche in borsetta.

Controindicazioni ed effetti collaterali

Vogliamo chiudere questo articolo con alcune precisazioni. Come abbiamo detto, la formula unica di Reduslim contiene solo estratti di natura vegetale per cui, in genere, questo integratore è ottimamente tollerato dall’organismo.

Tuttavia possono esserci alcune controindicazioni. Devono, ad esempio, astenersi dal suo utilizzo, le persone che sono intolleranti alla caffeina o hanno un’allergia alimentare verso uno o più dei suoi ingredienti.

Anche le donne incinte o che allattano, i bambi e coloro che soffrono di una malattia cronica come il diabete dovrebbero sempre di evitare di assumere integratori senza aver prima avuto l’approvazione del proprio medico.