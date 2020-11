Il SEO e i vantaggi che comporta

Cos'è il SEO, quanto costa e perché farla? Si tratta di tre dei quesiti più frequenti tra quelli posti da chi gestisce un sito Web agli esperti di informatica e marketing digitale. Partiamo col dire che chiunque possieda un sito internet non può e non deve trascurare il SEO. Ottimizzare il proprio sito Web, che si tratti di un portale generalista, d'informazione o di un e-commerce, è fondamentale per diversi motivi, primo dei quali un miglior posizionamento sui motori di ricerca. Ma partiamo dall'inizio e cerchiamo di capire cosa vuol dire fare SEO. Un portale che parla di questo argomento è freelanceboard.it. Nell’articolo dedicato su “ Quanto costa il SEO ” si possono vedere informazioni più rilevanti al tema.