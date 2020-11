Ospedaletti: confermate le dimissioni dell'Assessore Birgit Brugger, nel prossimo Consiglio la nuova nomina

Come anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale l'assessore al Turismo del Comune di Ospedaletti, Birgit Brugger, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico che le era stato conferito dal Sindaco Daniele Cimiotti al termine delle elezioni dello scorso mese di maggio 2019.

Birgit Brugger ha motivato la sua irrevocabile decisione spiegando di trattarsi di motivi esclusivamente personali, collegati ad una scelta di vita che la vede tornare a vivere nella sua nazione d'origine, l'Austria.

Dichiara il Sindaco Daniele Cimiotti: “Siamo particolarmente dispiaciuti per le dimissioni di Birgit che ha sempre dimostrato grande professionalità e dedizione al suo ruolo istituzionale, un esempio da seguire per tutti gli amministratori pubblici. Nonostante la sua decisione ed il conseguente allontanamento dal nostro territorio, Birgit continuerà a collaborare con noi per aiutarci a migliorare la nostra risposta ed offerta turistica. Tutti noi auguriamo a Birgit Brugger un futuro felice e pieno di successi”.

Nel corso del prossimo Consiglio Comunale, convocato per le 18 del 5 novembre, al punto 3 dell'ordine del giorno figura la nomina del nuovo Assessore comunale.