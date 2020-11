Rimarrà aperta la statale 20 tra Trucco e Airole: i lavori sulla linea elettrica verranno svolti ugualmente

Non verrà chiusa la statale 20 del Colle di Tenda tra Trucco e Airole, tra stasera e domenica come invece previsto in precedenza.

L’Anas ha infatti revocato l’ordinanza di chiusura, per il ripristino di una linea di media tensione in Val Roya, ma il lavoro verrà svolto regolarmente. Si tratta della zona colpita dall’alluvione del 2 e 3 ottobre scorso e la strada rimarrà quindi aperta anche di notte tra il km 138,400 e 143,100, in entrambe le direzioni.

La chiusura doveva attivarsi nelle ore notturne dalle 22 sera alle 6 mentre ora è stato deciso di lasciarla aperta. Saranno presenti dei movieri che, se necessario, potranno stoppare la circolazione per qualche minuto.