Ordinanza sulle limitazioni da questa sera a domenica: le specifiche dal Governatore della Regione Toti

Il Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, torna sull’estensione su tutto il territorio della misura relativa alle limitazioni di mobilità.

Sono limitazioni riferite agli orari serali-notturni, dalle 21 alle 6 del mattino seguente. Quindi: dalle 21 di stasera alle 6 di domani, dalle 21 di domani alle 6 di domenica e dalle 21 di domenica alle 6 di lunedì. Esattamente nella stessa fascia oraria prevista dall'ordinanza in vigore nel Comune Genova.

“L'estensione del 'modello Genova' al resto della Liguria nelle prossime serate - ha detto Toti - è indispensabile per dare un messaggio forte, soprattutto ai giovani. Vogliamo evitare, ha detto Toti, che i nostri ragazzi corrano dei rischi di potenziali contagi, abbassando la guardia durante il prossimo fine settimana, in cui solitamente si festeggia anche Halloween. Devono prevalere responsabilità e massima prudenza. Non si tratta di un coprifuoco, ma di una forte raccomandazione a limitare gli spostamenti, se non indispensabili, evitando le occasioni di assembramento o aggregazione che possano in qualche modo favorire i contagi”.

In base all’ordinanza, è consentito entrare e uscire da casa o dagli esercizi legittimamente aperti, è consentito spostarsi per esigenze lavorative, attività sportiva o motoria individuale, situazioni di necessità o motivi di salute. “Al di là di questa specifica misura – aggiunge Toti - rivolgiamo alle persone anziane e fragili una forte raccomandazione a fare una vita ritirata, evitando i luoghi affollati e ogni situazione di potenziale rischio”.