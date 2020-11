Ordinanza nel weekend di Halloween: Toti, "Nessun coprifuoco, non impediamo alla gente di uscire, chiediamo solo buon senso" (Video)

"Non chiamatelo mini-coprifuoco. Si tratta soltanto di una ordinanza per spiegare ai cittadini che in un ponte sentito e frequentato come quello dei Santi e dei Morti bisogna osservare grande prudenza". Questo il commento di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, in merito alle normative che qualcuno ha battezzato "mini lockdown" attuate per questo fine settimana.

Aggiunge il Governatore Ligure: "Non impediamo a nessuno, neanche dalle 21 alle 6 di mattina, di uscire di casa. Chiediamo di non bighellonare per le strade e nelle piazze e non festeggiare in un momento in cui non è opportuno".

"Sicuramente in Liguria il virus sta crescendo prepotentemente, ci sono però situazioni molto diverse tra provincia e provincia. Stiamo aumentando i posti letto senza alcuna criticità per le terapie intensive e stiamo attivando degli hub per gestire le convalescenze e le basse intensità di cura. Non c'è emergenza ma servono buon senso e prudenza", conclude il Governatore.

Da Toti parole positive per il Santa Corona di Pietra Ligure: "Un ospedale d'eccellenza sul quale punteremo molto, non a detrimento di altri".