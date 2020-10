Ventimiglia, Scullino: “Contrario alle manifestazioni che bloccano la città, sbagliato il modo di protestare”

Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino interviene in merito alla manifestazione che ieri sera ha bloccato il centro città.

“Non condivido assolutamente questa forma di protesta che non era autorizzata e ha creato solo grandi disagi alla città e in particolar modo ai nostri lavoratori frontalieri e a tutti coloro che cercavano di tornare a casa dopo una giornata di lavoro - dichiara Scullino - non era neanche una protesta organizzata e con obiettivi precisi, salvo lamentarsi che sono state chiuse le sale gioco. Non c'entrava nulla con le limitazioni orarie poste ai bar e ristoranti, infatti non erano presenti neanche i rappresentati delle associazioni di categoria dei commercianti. Sono per ogni forma che contrasti la diffusione del coranavirus, per la tutela della salute, il periodo è critico, dobbiamo fare tutti molta attenzione quindi ben vengano alcune restrizioni, anche se non concordo con questo modo di agire del Governo che pare improvvisare soluzioni più che programmare in modo lungimirante la tutela della salute con la necessità di consentire la salvaguardia dell'economia e dei posti di lavoro. Chiediamo insieme, in modo ordinato e rispettoso delle leggi, al Governo di aiutare molto di più e velocemente le imprese, le famiglie e i lavoratori”.

Scullino ha commentato anche la manifestazione delle donne di quest'oggi in piazza del Comune: “Tutt'altra cosa, hanno manifestato in modo consono, senza creare disordini, senza dare fastidio a chi tornava dal lavoro, con cartelli chiari e inequivocabili, uno mi ha colpito: Ventimiglia non si spegne”.