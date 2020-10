Associazione 'Sanremo al Centro', eletto il nuovo consiglio direttivo: Gianluigi Borriello nominato presidente (Foto)

“Purtroppo questo funestato 2020 - dicono Borriello e Manelli - in cui è diventato difficile anche solo riunirsi, non ha consentito la normale attività dell’associazione. Si è riusciti comunque a fare una donazione all’Asl1 imperiese per fronteggiare l'emergenza Covid-19 durante il lockdown. Oggi siamo onorati di avere nel direttivo anche il dr. Ferrea, che, con spirito di servizio, è rientrato nella stessa Asl per rinforzare il personale in prima linea nella gestione dell'emergenza da nuovo coronavirus. Trovarsi riuniti e motivati, nonostante il drammatico periodo che stiamo vivendo, è un bel segnale che incoraggia a proseguire nel dare il proprio apporto al bene della città, in un rapporto dialettico e di stimolo con l'Amministrazione comunale, portando alla sua attenzione problematiche, promuovendo tra i cittadini incontri culturali, conviviali, focus tematici e affiancando altre associazioni in eventi. Uniti si guarda con più fiducia al futuro”