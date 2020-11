Sale poker online, una manna dal cielo sotto lockdown

Le sale da gioco e scommesse sportive torneranno a penare e, se la pandemia peggiorata, porterà di nuovo al blocco degli sport, anche il mondo il comparto online ne soffrirà. Infatti, questo settore ha sofferto proprio come gli altri la chiusura totale e l'interruzione degli sport. E come tutti i settori, c'è la parte manageriale che guadagna tantissimi soldi e riesce a sopportare la chiusura anche di un anno, la parte dipendente legata alle agenzie fisiche, alle amministrazioni contabili, all'assistenza clienti, anche online, che soffre ogni interruzione perché ne va dei loro stipendi e di chi è un po' più sopra: i gestori. Alla fine tutto il comparto ne risente, arrivando anche ai primi manager e imprenditori che hanno dato vita a dei veri e propri imperi di giochi, servizi e brand distribuiti tra città o siti web.

Il gioco d'azzardo non soffre solo il lockdown purtroppo...

Il gioco d'azzardo e delle scommesse sportive poi soffre tantissimi mali, in tutti gli Stati nessuno escluso. In Italia ad esempio deve combattere ogni giorno con l'infiltrazione della criminalità organizzata, in tutte le parti del mondo, con il traffico di soldi riciclati, di tentativi di truffe, di raccoglitori illegali di soldi per scommesse, di ludopatia e gioco minorile. Tutti gli stati, chi più e chi meno, con leggi rigide e rigidissime cerca di contrastare in primis questi due mali, ed anche tutti gli altri, sempre con molta difficoltà e adesso pure nella dimensione online.

Detto ciò, tra un numero alto di luoghi e anche siti che raccolgono illegalmente soldi per le scommesse e i giochi da casinò, ci sono molte realtà che sono serie: hanno licenze italiane o estere, si alleano a società di giochi da casinò fatte da persone appassionate e responsabili, si alleano soprattutto a quelle associazioni ed enti che aiutano le persone ad uscire dalla ludopatia. Tra questi siti molto seri ci sono quelli che offrono sale virtuali per giocare a poker e texas hold'em con altri giocatori. Molti, i più importanti e di qualità, sono recensiti da pokertv.it che ogni mese costruisce una classifica topten, vediamo chi c'è ai primi posti.

Le migliori sale poker online da vivere sotto pandemia

Il poker online è apprezzato anche da chi di questo gioco ne ha fatto passione, sport e professione da una vita. Chi ha queste caratteristiche appena descritte di sicuro è su Poker Stars, il primo sito consigliato. La classicia lo mette al primo posto per le sue cinque stelle, il suo bonus di benvenuto fino a 500 euro, una scuola di poker con maestri che insegnano l'arte del Texas hold'em. All'interno della piattaforma troverete tantissimi tornei, partite dove partecipare, regole precise, altri giochi, sicurezza.

888 ha un bonus di benvenuto ancora più alto per il poker, da 100% su primo versamento fino a 1500 euro. 888 è un brand internazionale entrato in Italia con tre diversi servizi: scommesse sportive, casinò e poker. Offre anche tornei, tavoli dal vivo e videopoker, tantissime novità e versioni del gioco da provare.

Il terzo sito che consigliamo è Fantasy Team, premiato con il terzo posto per il suo bonus su primo deposito al 200% fino a 1000 euro. E' un bookmaker AAMS che offre scommesse sportive e giochi da casinò. PEer il poker offre tre modalità specifiche: per windows, per mac, per smartphone. Da non perdere le promozioni settimanali, i tornei e legare di giochi da casinò.