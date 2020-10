Prendono il via lunedì mattina i lavori per la sistemazione e il ripristino degli asfalti che interesseranno ben dieci strade cittadine. Interverrà la ditta ‘Masala’ per conto di Amaie.

Le strade interessate sono: via Armea, via Gavino, corso Mazzini, via Roma, corso Mombello, corso Matuzia, corso Marconi, strada Solaro, via Galilei e strada Senatore Ernesto Marsaglia.

I primi cantieri vengono allestiti oggi dalle 7 e si prevede che i lavori vadano avanti fino al 18 dicembre.