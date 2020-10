Desideri vendere la tua casa? Lo Studio MaVi immobiliare di Vallecrosia è l'agenzia giusta a cui affidare l'incarico!

Acquistare una casa oggi è il sogno di molte persone e può rivelarsi anche un ottimo investimento. Lo Studio MaVi immobiliare di Vallecrosia è l'agenzia giusta a cui affidare il vostro incarico! Abbiamo incontrato Marcello Siebaldi, titolare dell'agenzia per saperne di più su come comportarsi in questo periodo dove il mercato immobiliare vive di incertezze e dubbi.

Da quanti anni esiste Studio MaVi immobiliare?

“Siamo presenti sul territorio da oltre 20 anni con la stessa squadra affiatata, e questo è uno dei segreti del nostro successo: lo stesso gruppo di persone che in tutti questi anni è cresciuto insieme, personalmente e professionalmente. Siamo una vera famiglia, ci mettiamo sempre la faccia anche nelle pubblicità, e questo i nostri clienti lo apprezzano, è sinonimo di serietà, affidabilità”.

Come deve lavorare oggi un’agenzia immobiliare?

“Direi con disponibilità, presenza e cortesia: Studio Mavi è aperto dal lunedi al sabato con orario continuato per facilitare gli appuntamenti con i clienti, che possono parlare con noi continuamente con LiveChat, Messenger, Whatsapp e Skype. Ma soprattutto con un bel sorriso con cui accogliere sempre chi entra nei nostri uffici”.

Altri “segreti” per il successo di un’agenzia immobiliare?

“È fondamentale l’organizzazione: in Studio MaVi c’è Alessia Capaccioni che si occupa di tutti i clienti che “vogliono comprare” casa, cercando di soddisfare le loro esigenze in fase di ricerca e visita degli immobili, c’è Alex Dotto che si occupa di tutti i clienti che “vogliono vendere” la propria casa consigliandoli su prezzi, valutazioni e promozioni pubblicitarie, infine, ci sono io, Marcello, che gestisco e coordino tutte le fasi relative alla stipula degli Atti Notarili e alla consulenza fiscale e contrattuale”.

Come va il mercato immobiliare oggi?

“L’andamento delle vendite resta molto positivo soprattutto per il mercato della “prima casa” che è sempre il sogno e l’ambizione di tutte le famiglie e delle giovani coppie, che vogliamo aiutare con il nostro Consulente mutui con proposte che possono arrivare fino al 100% del valore di acquisto, e l’apporto dei principali Studi Notarili e Legali per tutti gli aspetti contrattuali e giuridici”.

Quali iniziative avete in programma per aiutare chi vuole vendere casa?

“Mettiamo a disposizione di tutte le persone che vogliono vendere la propria casa la nostra banca dati in cui sono presenti oltre 750 acquirenti , basta chiamare subito lo 0184.25.55.98 e fissare un appuntamento con chi comprerà la vostra casa”.

Vi ricordiamo che lo Studio MaVi Immobiliare è in via C. Aprosio, 170 a Vallecrosia.