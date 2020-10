Imperia: Festival della Scienza a Genova, la Camera di Commercio presente con l’evento on line ‘Green Deal'

La Camera di Commercio Riviere di Liguria partecipa all'organizzazione, nell’ambito del Festival della Scienza 2020, della giornata “Green Deal: sull’onda della sostenibilità - PITEM CLIP Cooperazione transfrontaliera per l’innovazione” che si svolgerà on line venerdì 23 ottobre. L'ente camerale è soggetto attuatore della Regione Liguria per il progetto “Circuito”, facente parte del PITEM (Piano Integrato Tematico) CLIP e partner del progetto Alpimed INNOV -

L’evento di domani sarà l'occasione per promuovere i risultati della collaborazione transfrontaliera tra Francia e Italia in materia di innovazione e sostenibilità, con particolare riferimento al PITEM CLIP di cui il progetto CIRCUITO fa parte e al PITER ALPIMED di cui il progetto INNOV fa parte e sarà articolato in due sessioni, rivolte al settore pubblico ed economico francese ed italiano.

"Alle due sessioni sarà abbinata un’area divulgativa con video-testimonianze in formato di "clip" (della durata massima di 2 minuti ) di buone pratiche in tema di innovazione legate all’economia circolare dell'area transfrontaliera franco-italiana da parte di imprese e altri attori dell'innovazione provenienti dalle regioni francesi ed italiane di confine. - spiegano dalla camera di commercio - La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link (gli iscritti riceveranno le istruzioni per accedere alla stanza virtuale Webex): https://forms.gle/t2eSaBBNHiuyfVTUA. Tutti gli aggiornamenti sul programma saranno pubblicati sulla Piattaforma Open Innovation di Regione Liguria, a questo link: https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/openinn e sulla pagina Facebook @PitemClip"