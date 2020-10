Sanremo: due agenti della Municipale positivi al Covid, erano in ferie e non hanno avuto contatti con altri

Anche la Polizia Municipale di Sanremo purtroppo colpita dal Coronavirus. Si tratta di due soli casi che, fortunatamente, non sono entrati in contatto con altri agenti del Comando e, quindi, non è stato necessario sottoporre a tampone tutti quanti.

I due casi sono emersi ad altrettanti agenti mentre stavano trascorrendo un breve periodo di ferie. I due sarebbero dovuti rientrare oggi al lavoro ma, ovviamente, dopo aver riscontrato i sintomi del virus hanno avviato i protocolli previsti con l’Asl che ha fatto i tamponi riscontrando la positività.

I due hanno quindi avvisato il Comando, mettendosi in quarantena a casa, in attesa dei prossimi tamponi. Il Comandante della Municipale matuziana, Claudio Frattarola, si è subito messo in contatto con l’Asl e i medici dell’azienda hanno dato ampie rassicurazioni, confermando che non è necessario il tampone agli altri agenti, visto che i due erano in ferie.

Nel caso in cui, invece, gli agenti fossero stati in servizio sarebbe stato necessario un test per tutti gli altri. Non è la prima volta che un agente della Municipale matuziana risulta positivo ma, fino ad ora, la gestione sanitaria all’interno del Comando ha consentito sempre la massima sicurezza agli agenti che, ovviamente, sono esposti al virus con il lavoro che svolgono vicino alla gente, pur con tutte le precauzioni e cautele del caso.