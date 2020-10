Ceriana: dovranno essere evacuate già per eventuali allerte 'gialle' le due abitazioni di località 'Belando'

Dovranno evacuare dalle proprie abitazioni di località ‘Belando’ e più precisamente in strada Bellandu, poco sopra Ceriana, le due famiglie che vivono nella zona, già in caso di allerta ‘gialla’.

L’Ordinanza è stata emessa dal Sindaco del piccolo centro della Valle Armea, a seguito degli ultimi eventi atmosferici del 2 e 3 ottobre scorso che già avevano provocato non pochi problemi alla zona. Ma soprattutto dopo la relazione presentata nelle ultime ore dal responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, il Geometra Gianfranco Frontero.

Ovviamente la decisione del primo cittadino è stata presa a titolo precauzionale e per la sicurezza dei residenti. Ricordiamo che, sempre a Ceriana, viene emanata l’ordinanza di sgombero delle 10 famiglie che vivono in località Mainardo e che, dopo l’alluvione del 2000 devono essere evacuate quando viene superato il limite dei 150 millimetri di pioggia in 8 ore.

Ora, quindi, i provvedimenti di evacuazione a Ceriana sono due, compreso quello per le due famiglie di strada Bellandu per un entroterra sempre più martoriato dal maltempo e dalla forza di rii e torrenti.