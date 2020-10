Maltempo: domani sopralluogo del consigliere regionale delegato alla protezione civile Giacomo Giampedrone a Vessalico e a Triora per ripristino danni

Domani, giovedì 15 ottobre, il consigliere regionale delegato alla protezione civile Giacomo Giampedrone effettuerà un sopralluogo a Vessalico e a Triora per controllare gli interventi in corso di ripristino della viabilità e del territorio.

Insieme a Giampedrone saranno presenti anche il presidente della Provincia di Imperia Domenico Abbo, i sindaci del territorio e i tecnici del Dipartimento nazionale di Protezione civile.

In particolare Giampedrone si recherà alle 10 in Comune a Vessalico in Valle Argentina e alle 12 sarà a Molini di Triora sulla strada provinciale 548 in direzione Triora, in Valle Arroscia, nel punto in cui la strada è stata interrotta dalla frana, per verificare i lavori in corso.