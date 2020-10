Danni alluvionali, domani sopralluoghi della Provincia e della Regione

Alluvione di inizio ottobre: domani iniziano i sopralluoghi della Provincia e della Regione per controllare gli interventi in corso di ripristino della viabilità e del territorio, e per verificare l’entità dei danni subiti. Il Presidente della Provincia Domenico Abbo, unitamente ai tecnici dell’ente, al consigliere regionale delegato Giacomo Giampedrone e ai tecnici della Protezione civile, saranno dapprima alle 10 a Vessalico e in altre località della Valle Arroscia, poi a mezzogiorno circa saranno a Triora, dove è imminente la riapertura della strada provinciale interrotta per frana.