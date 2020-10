Il grazie delle famiglie di Marco Lanteri e Maurizio Moraldo per i tanti presenti al funerale a Molini di Triora

Le famiglie di Marco Lanteri e Maurizio Moraldo hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento nei confronti delle tante persone che oggi hanno partecipato ai funerali al campo sportivo di Molini di Triora. Centinaia le persone che hanno preso parte alle esequie per i due operai di 42 e 47 anni morti lunedì scorso nel tragico incidente avvenuto sulla strada tra passo Ghimbegna e Vignai.



Un lutto sentito in tutta la valle Argentina da Triora a Taggia e in valle Armea. Qui, Lanteri e Moraldo erano conosciuti come grandi lavoratori ma anche per il loro impegno civile nella comunità, forte infatti la presenza della Croce Rossa e della Protezione Civile.



I famigliari oggi hanno dato l'ultimo saluto ai propri cari, ascoltando in prima fila le parole di cordoglio del vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo Mons. Antonio Suetta. A margine della cerimonia pubblica che ha visto la partecipazione anche delle autorità provinciali e regionali, oltre che comunali, le due famiglie hanno rivolto un grazie sentito e profondo a questa grande comunità unita che ha testimoniato vicinanza e calore in un momento di profondo sconforto e difficoltà.