Sanremo: pista ciclabile sporca tra San Martino e Portosole, lettore chiede un intervento di pulizia (Foto)

Un nostro lettore, Luigi N., ci ha scritto per segnalare una situazione pericolosa sulla pista ciclabile:

“Dopo il periodo piovoso avvenuto giorni fa camminando sulla pista ciclabile di Sanremo, nella zona tra San Martino e Portosole, ho notato che i rifiuti delle foglie e aghi di pino caduti per forte vento e pioggia non sono stati rimossi, cosa che blocca pure lo scorrimento delle acque meteoriche dei vari pozzetti di raccolta e smaltimento essendo intasati. Visto per possibili nuove avversità meteorologiche sarebbe opportuno pulirla cosa che può causare incidenti sia alle biciclette e traffico pedonale perché si scivola sugli aghi di pino”.