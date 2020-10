Santo Stefano al mare: tanti volontari per la prima giornata ecologica organizzata dall'amministrazione comunale (FOTO)

Antonella, Alessandro, Lella, Lorenzo, Simone, Giorgia, Erminia, Roberto, Francesco, Lorena, Barbara, Asia, Zaccaria ed il piccolo Leonardo di Alba sono alcuni dei volontari che hanno partecipato alla prima giornata ecologica di venerdì 9 ottobre a Santo Stefano al mare.

L'evento green, organizzato dal Comune e dal consigliere all'ambiente Remo Ferretti, ha visto la preziosa collaborazione con la la Pro Loco del paese.

“L'idea di dare il via a due giornate ecologiche è nata nei giorni successivi alla mareggiata: ascoltando le voci delle associazioni di volontariato, dei concittadini e con il supporto di Amaie, grazie alla polizia municipale abbiamo raccolto da tutte le spiagge bombole del gas ed ogni altro manufatto potenzialmente pericoloso” commenta il consigliere Ferretti.

L'attività ecologica, iniziata ieri alle ore 10 ha visto una grande partecipazione di volontari ed ha portato ad un risultato eccezionale con la raccolta di rifiuti di ogni genere che le recenti mareggiate hanno portato sui lidi.

“Domenica 18 Ottobre si terrà la seconda giornata ecologica organizzata dal comune per dare ulteriore forza all'impegno dell'amministrazione per il nostro paese: un appuntamento che allo stesso tempo è un invito rivolto a tutti per trascorrere una giornata all'aperto dando una mano all'ambiente, al mare, insieme. Ringraziamo Asia e il suo gruppo che, in contemporanea alle giornate ecologiche, ha spontaneamente organizzato la raccolta e pulizia delle spiagge, dando un grande contributo alla comunità e rafforzando il legame tra le persone ed il paese" conclude il consigliere all'ambiente.