Sanremo, raccolta firme per la 'ferrovia delle meraviglie' Cuneo Ventimiglia, Scibilia: "Linea strategica per i nostri collegamenti" (foto e video)

Raccolta firme questa mattina a Sanremo per la 'ferrovia delle meraviglie' la Cuneo Ventimiglia inserita tra i luoghi del cuore del Fondo Ambiente Italiano.



L'impegno è portato avanti dal presidente dell'associazione Giuseppe Biancheri, Sergio Scibilia: “Oggi è una giornata importante – ha dichiarato - perché sosteniamo la ferrovia delle meraviglie, la Cuneo Ventimiglia che purtroppo è a rischio e che in questo momento sta diventando strategica per i nostri collegamenti tra la Liguria e il Piemonte e tra le Alpi e il mediterraneo. Quindi invitiamo tutti a venire qua in via Matteotti e votare con noi i 'Luoghi del Cuore'. Vogliamo vincere questa sfida, vogliamo superare l'isolamento tra le due regioni, siamo sicuri di farcela grazie al sostegno di tutti voi”.



A firmare la petizione anche l'assessore regionale ai trasporti uscente Gianni Berrino. L'evento di oggi è organizzato in collaborazione con Sanremo On



Foto e video di Tonino Bonomo.