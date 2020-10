Ventimiglia: maretta nell'Amministrazione ma Prestileo minimizza "Torno semplicemente a fare quello che facevo"

“Nel buio e con il fango alla gola, in preda allo sconforto, quando non si sa da dove iniziare e serve lucidità, capacità amministrativa e di coordinamento vanno bene i tecnici, quando si fuoriesce dalle tenebre, le strade sono percorribili e molti negozi liberati, torna la necessità di visibilità, di avere il potere e di far vedere alla cittadinanza di poterlo esercitare. Allora i tecnici fanno un passo indietro e i politici uno in avanti. Nulla di strano!”

Interviene in questo modo Marco Prestileo, dopo i presunti screzi che sarebbero avvenuti tra lui ed alcuni esponenti della Giunta. Il Direttore ha confermato al nostro giornale che “Il mio compito – ha detto – era quello di portare avanti il coordinamento nella fase più critica. Ora sto camminando per la città e sono soddisfatto perché vedo il mercato coperto aperto e le principali strade regolarmente percorse. Non ho litigato con nessuno e ora si torna alla normalità dopo quella emergenziale straordinaria si passa a quella ordinaria. Non faccio né più o meno di quanto facevo prima. Durante la fase critica ho fatto qualcosa in più mentre oggi lavorerò nel coordinamento della fase amministrativa, per attuare il programma elettorale e trovare i fondi necessari per farlo. Sicuramente non intendo dirigere la Protezione Civile o altro all’interno dell’Amministrazione”.

Intanto, sia Prestileo che il Sindaco Scullino hanno esaltato il lavoro svolto in questi giorni: “Dopo aver ripristinato la viabilità e assicurato tutte le misure di sicurezza il cuore di Ventimiglia torna a battere – dice il primo cittadino – e in meno di una settimana stiamo liberando il centro”. Come anticipato ieri, infatti, sono state aperte al traffico anche via Repubblica, via Ruffini e l’ultimo tratto di via Roma. “Un grazie infinito – termina Scullino - a tutti gli uffici comunali, super professionali e capaci”.