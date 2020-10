Ventimiglia: anche i Lions impegnati nell'aiutare la città, forti braccia e anche una idropulitrice (Foto)

Il disastro che ha colpito Ventimiglia non ha lasciato indifferenti i soci del locale Lions Club. Chi ha potuto ha da subito messo mano alla pala ed è andato ad ingrandire le fila di una straordinaria compagine di volontari. Nel contempo, i soci si sono chiesti cosa potesse essere utile per supportare l’attività indefessa della protezione civile e, dopo una serie di rapidi contatti con la responsabile, Sabrina Camarda, si è provveduto, all’acquisto di una idropulitrice che è stata subito consegnata ai volontari e che è già in uso per bonificare strade e cantine.

“Questa catastrofe ha colto tutti alla sprovvista – commenta la presidente del Club, Rosa Facchi – e, quindi, abbiamo anche avuto qualche difficoltà a reperire nell’immediato quanto serviva alla protezione civile; ma ce l’abbiamo fatta. Il nostro impegno, però, non si ferma qui. Seguiremo da vicino le necessità della comunità e delle istituzioni e affronteremo insieme i problemi che via via si porranno nel corso della ricostruzione”.