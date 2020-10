Ospedaletti: il Sindaco esprime solidarietà ai centri colpiti dal maltempo "Noi siamo stati più fortunati questa volta"

Il Sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti desidera esprimere la sua piena solidarietà a tutti i comuni, cittadini e colleghi sindaci che hanno subito sulla propria pelle il dramma causato dal maltempo.

“Non c'è dubbio – dice – che la nostra Liguria soffra in modo particolare questi eventi climatici estremi, in particolare le precipitazioni piovose. Il nostro territorio ha la necessità di essere preservato e difeso con opere ed interventi mirati in grado di limitare il più possibile i danni a persone e cose. Diventa imperativo trovare la soluzione agli errori del passato”.

“Questa volta – prosegue Daniele Cimiotti – Ospedaletti ha subito danni minori rispetto all'anno scorso e pertanto ha potuto offrire il suo contributo ad aiutare i comuni più colpiti inviando le proprie 'squadre' e i mezzi della Protezione Civile ed Ospedaletti Emergenza in supporto alla macchina dei soccorsi”.

La Protezione Civile di Ospedaletti è intervenuta a più riprese a Mendatica e a Ventimiglia. dove ha operato anche Ospedaletti Emergenza, oltre che ad Ospedaletti dove il C.O.C. è rimasto operativo per tutta la durata dell'ondata di maltempo.