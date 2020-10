La Confartigianato di Imperia a disposizione delle imprese per la segnalazione dei danni

La Confartigianato della provincia di Imperia è vicina alle persone e alle imprese che si trovano nelle zone devastate dal maltempo di questi giorni. L’associazione è al loro fianco ed è pronta a sostenerli.

In particolare la Confartigianato invita gli imprenditori a segnalare i danni subiti e le conseguenti giornate di chiusura dell’attività per comporre un bilancio della situazione: è possibile inviare una mail agli indirizzi rizzi@confartigianatoimperia.it e ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it oppure telefonare ai numeri 0184/524520-24

“Ci preme far sentire alle persone e alle aziende che non sono sole davanti a questa situazione di eccezionale difficoltà - dicono dalla Confartigianato di Imperia - siamo al lavoro per definire le prime azioni urgenti da mettere in campo e una stima dei danni causati dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi”.