Domani riapre la Statale 20 per Airole: ok al transito dalle 5 alle 9 e dalle 18 alle 20

Riaprirà domani mattina alle 5 la Statale 20 per Airole. Il sindaco Maurizio Odoero, dopo un confronto con Anas, ha dato l’ok al transito per quattro ore, dalle 5 alle 9, con la presenza di movieri. Poi si chiude per lasciare spazio ai lavori, potranno passare solo i mezzi di soccorso. Alla sera, dalle 18 alle 20, un’altra riapertura con semaforo o movieri.