Maltempo: passa da arancione a rosso lo stato di allerta nella nostra provincia, attesa per la nuova perturbazione

Piogge diffuse sono previste sulla nostra provincia, con cumulate fino a molto elevate, con intensità fino a forti su C, molto forti altrove. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Venti meridionali di burrasca con raffiche fino a burrasca forte (90-110 km/h) soprattutto lungo coste, vallate esposte, rilievi e in occasione dei temporali. Mare tra agitato e molto agitato con mareggiate estese ed intense per onda da S a Ponente, S-SE altrove con periodo tra 8-9 sec.

Nelle prime ore della notte e fino al mattino alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone iper il passaggio del fronte da Ponente verso Levante. Piogge diffuse con cumulate fino a significative su ABD, elevate su CE, intensità fino a forti su C, molto forti altrove. Fenomeni in esaurimento a Ponente, in temporanea attenuazione a Levante nelle ore centrali. Venti meridionali di burrasca, raffiche fino a burrasca forte (80-100 km/h). Mareggiate intense ed estese per onda lunga di libeccio (periodo di 9-10 sec.).

Il dettaglio da Arpal

La Liguria sta vivendo l’intenso peggioramento previsto.

Dopo i temporali forti, le piogge diffuse e persistenti, il rinforzo dei venti meridionali e l’aumento del moto ondoso già in atto, nelle prossime ore è atteso il transito della perturbazione vera e propria.

Il fronte passerà sulla Liguria dalla serata e, con i fenomeni ad esso collegati, sarà preceduto e accompagnato da nuovi temporali, in un contesto di precipitazioni diffuse che potranno accentuare le situazioni di stress idrogeologico provocate dalle precedenti precipitazioni.

Attenzione, inoltre, al vento di burrasca forte con raffiche fino a 100 km/h anche sulla costa e alle mareggiate intense per onda da sud/sud-est nella serata di oggi, da sud-ovest domani.

Alla luce delle ultime uscite modellistiche e di quanto accaduto finora, Arpal ha rimodulato l'allerta per piogge diffuse e temporali



Zona A:

- bacini medi e grandi, rossa dalle 14 di oggi alle 6 di domani, poi arancione fino alle 10;

bacini piccoli arancione fino alle 6 di domani, poi gialla fino alle 10;

Zona B:

bacini piccoli e medi, arancione fino alle 10 di domani, poi gialla fino alle 14;

Zona C:

bacini grandi, rossa dalle 16 di oggi alle 8 di domani, poi arancione fino alle 14, poi gialla fino alle 16;

bacini piccoli e medi arancione fino alle 14 di domani, poi gialla fino alle 16;

Zona D:

bacini grandi, rossa dalle 14 di oggi alle 6 di domani, poi arancione fino alle 10;

bacini medi, rossa dalle 14 fino alle 23.59 di oggi, poi arancione fino alle 10 di domani;

bacini piccoli arancione fino alle 06 di domani, poi gialla fino alle 10;

Zona E

bacini grandi, rossa dalle 16 di oggi venerdì 2 ottobre alle 8 di domani, poi arancione fino alle 14, poi gialla fino alle 16;

bacini piccoli e medi arancione fino alle 14 di domani, poi gialla fino alle 16; bacini medi e piccoli arancione fino alle 14 di domani, poi gialla fino alle 16.