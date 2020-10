Coronavirus: in Liguria i nuovi contagiati sono 140, aumentano i positivi e i ricoverati in provincia di Imperia

Sono ben 140 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati in Liguria a fronte di 3.619 tamponi effettuati. Crescono i positivi anche in provincia di Imperia: il totale è ora di 194 con un +13 rispetto a ieri (7 contatti di caso confermato, 5 attività di screening e un rientro da viaggio).

Aumentano anche i ricoverati all’ospedale di Sanremo, così come aumentano anche le sorveglianze attive.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 317.583 (+3.619)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 13.586 (+140)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.850 (+29)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 11.736 (+111)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.318 (+79)

Casi per provincia di residenza

Imperia 194 (+13)

Savona 227

Genova 1.462

La Spezia 1.077

Residenti fuori regione / estero 114

Altro / in fase di verifica 244

TOTALE 3.318

Ospedalizzati: 184 (23 in terapia intensiva) (+11)

Asl1 8 (+3)

Asl2 14 (1 in terapia intensiva) (+4)

Policlinico San Martino 37 (12 in terapia intensiva) (+4)

Galliera 39 (2 in terapia intensiva)

Gaslini 7 (-1)

Asl3 globale 12 (+3)

Asl3 Villa Scassi 12 (+3)

Asl4 globale 6 (-1)

Asl4 Sestri Levante 6 (-1)

Asl5 Sarzana 61 (8 in terapia intensiva) (-1)

Isolamento domiciliare: 1.645 (+47)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.660 (+61)

Deceduti: 1.608

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 445

Asl2 402

Asl3 595

Asl4 122

Asl5 712

TOTALE 2.276