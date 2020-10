Allerta Rossa e maltempo: perturbazione in ritardo, cadono alberi a Ventimiglia e Pigna (Foto e Video)

E’ in ‘ritardo’ l’annunciata forte perturbazione che ha messo in atto lo stato di allerta ‘rosso’ su tutta la nostra provincia e che, da qualche ora vede un fortissimo vento colpire l’intera zona. Vengono, almeno per ora, segnalati interventi per rami caduti e, nella zona di Ceriana e di San Romolo (sopra Sanremo), alcuni pali della Telecom divelti, che sono stati oggetto di intervento. Rami caduti anche nella zona di Pigna, dove è stato necessario il lavoro della Protezione Civile.

Nelle ultime ore sta piovendo prevalentemente nell’entroterra dove si registrano quasi 80 millimetri a Poggio Fearza, sopra Montegrosso Pian Latte dove nel complesso sono scesi 128 millimetri. A seguire, dall’inizio delle precipitazioni di ieri sera troviamo: Ceriana 130, Diano Marina 110, Triora 103, Pontedassio 93, Col di Nava e Imperia 81, Pigna 80, Rocchetta Nervina 78, Airole 60, Pieve di Teco 59, Apricale 55, Dolceacqua 52, Cipressa 46, Castelvittorio 45, Ventimiglia 38, Sanremo 33, Borgomaro 25.

Il vento forte sta spazzando la costa ma anche l’entroterra, dove si registra la velocità più elevata, ai 1.800 metri di quota a Poggio Fearza con 108 km/h. Seguito da Ventimiglia 97 km/h, Borgomaro 82, Sanremo e Pornassio 75 km/h, Imperia 72 km/h, Diano Marina 59 e Dolceacqua 54.

Intanto a Ceriana, viste le previsioni per la serata, sta per essere emanata l’ordinanza di sgombero delle 10 famiglie che vivono in località Mainardo e che, dopo l’alluvione del 2000 devono essere evacuate quando viene superato il limite dei 150 millimetri in 8 ore.

Al momento gli ultimi modelli rimandano a un paio d’ore l’arrivo del ‘grosso’ della perturbazione che potrebbe instaurarsi sulla nostra provincia fino a tarda notte.