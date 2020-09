Sanremo: il mercato torna in piazza Eroi e cambia volto, per la prima volta nella sua storia sarà a norma per l’anti incendio (Foto)

Con l’inizio di ottobre il mercato bisettimanale di Sanremo tornerà nella propria ‘casa’ originaria, in piazza Eroi. Nel primo pomeriggio di oggi sono iniziati i lavori per la delimitazione degli spazi che ospiteranno i banchi nel rispetto delle norme anti contagio previste dal Governo.



L’intenzione dell’amministrazione era proprio quella di riportare il mercato in piazza Eroi a inizio ottobre, come aveva più volte annunciato l’assessore al Demanio, Mauro Menozzi. I banchi lasciano, così, il lungomare Italo Calvino, location adottata dal Comune per rispettare le norme del Dpcm alla ripartenza di primavera.

Il ritorno in piazza Eroi prevederà anche una nuova disposizione di banchi (adeguatamente distanziati) che, per la prima volta nella storia del mercato matuziano, vedrà il mercato rispettare pienamente le norme anti incendio.



L’impegno del Comune, degli uffici, dell’assessore Menozzi e degli operatori ha permesso anche di non occupare i posti per le moto presenti in piazza Eroi, cruciali in particolare al martedì per il vicino istituto ‘Colombo’.

Anche in piazza Eroi saranno sempre rispettati tutti i protocolli anti contagio e sarà sempre obbligatorio indossare la mascherina all’interno del mercato.