Da Sanremo la LILT lancia la campagna Nastro Rosa 2020: “Il cancro al seno si può battere” (Video)

La LILT lancia da Sanremo la campagna per il Nastro Rosa 2020, le molte iniziative ‘LILT for Women’ per il mese ‘rosa’ della prevenzione. La presentazione a Villa Nobel ha visto la partecipazione di Claudio Battaglia, presidente LILT Imperia-Sanremo, Maria Teresa Dondi, vicepresidente LILT Imperia-Sanremo, Deliana Misale, referente servizio LILT ‘La Rinascita’, Costanza Pireri, vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sanremo ed Elisabetta Nigi in rappresentanza dell'Asl1. Le visite gratuite saranno organizzate al Palafiori di Sanremo e al Palasalute di Imperia.

Nel mese di ottobre si rinnova l’appuntamento con la campagna del Nastro Rosa per tenere sempre alto il livello di attenzione delle donne sull’importanza della diagnosi precoce nella lotta al tumore della mammella, un filo che attraversa e unisce il mondo intero, con piazze e monumenti colorati di rosa. Malgrado il covid e le restrizioni sanitarie che tutti siamo chiamati a osservare, tante sono le idee della LILT per puntare i riflettori sulla tematica.

L'intervista al presidente LILT Sanremo-Imperia, Claudio Battaglia

Nel programma della manifestazioni ed eventi 2020 la LILT, sezione di Sanremo-Imperia, ha indetto il concorso “La vetrina più rosa” rivolto ai negozi di Sanremo (eccezion fatta per gli alimentari). Le volontarie dell’associazione stanno visitando i numerosi punti vendita della Città dei Fiori, chiedendo l’adesione all’iniziativa, libera e gratuita, volta a tenere sempre alto il livello di attenzione sulla prevenzione. Le fotografie degli allestimenti, in cui regnerà il colore rosa e il cartello “La vetrina più rosa” saranno visionate da una giuria che decreterà le prime tre vetrine più rosa, classificate per originalità e creatività.

Come ogni anno anche edifici e angoli significativi della provincia si 'vestiranno' della nuance più femminile per richiamare l'attenzione sull'importanza dei programmi di screening attraverso l'illuminazione di palazzi, piazze, fontane e dei monumenti artistici più riconoscibili e ad alta visibilità. Nelle vicinanze sarà apposto un cartello LILT esplicativo per ricordare le finalità dell'iniziativa. Quest'anno l'invito ad aderire è stato esteso anche ai comuni medio-grandi, con una buona risposta. Hanno già confermato molte amministrazioni comunali della Riviera dei Fiori e importanti realtà come Villa Nobel e il Casinò. E poi, a Sanremo: lo zampillo, la statua della Primavera, la facciata del Casinò e quella di villa Nobel. A Imperia la facciata del Comune così come a Ventimiglia, ad Arma di Taggia la fontana di piazza Boselli, a Vallecrosia la fontana di piazza della Stazione, a Ospedaletti la fontana dei Delfini e la fontana Piccadilly. Si tingeranno di rosa anche le farmacie e le parafarmacie della provincia.

In aggiornamento