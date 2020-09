Coronavirus: numeri in calo (ma meno tamponi) in Liguria con 45 positivi, sono 4 nella nostra provincia

Calano i numeri dei positivi nella nostra regione, anche se i tamponi sono stati inferiori rispetto ai giorni scorsi. Sono infatti 45 i nuovi positivi su 1.908 tamponi (uno ogni 42).

Nella nostra provincia sono stati 4, di cui 2 da contatti di caso confermato e 2 da attività di screening. l'Asl 1 segnala che oggi non si sono riscontrati tamponi positivi per quanto riguarda alunni e docenti delle scuole imperiesi. Nella Asl 2 (Savona) sono stati 7, di cui 5 da contatti di caso confermato 2 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono 18, di cui 9 da contatti di caso confermato e 9 da attività di screening. Infine in Asl 6 sono stati 16, di cui 11 da contatto di caso confermato e 5 da attività di screening.

Totale tamponi effettuati: 302.604 (+1.908)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 13.086 (+45)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.759 (+1)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 11.327 (+34)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.068 (-10)

Casi per provincia di residenza

Imperia 177 (-1)

Savona 199 (+3)

Genova 1.270 (+6)

La Spezia 1.093 (-8)

Residenti fuori regione o estero 99 (-2)

Altro o in fase di verifica 230 (-)

Totale 3.068 (-10)

Ospedalizzati: 159 (+4) | 22 (+3) in terapia intensiva

Asl 1 - 9 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 7 (-) | 1 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 27 (+3) | 10 in terapia intensiva)

Galliera - 32 (+2) | 2 in terapia intensiva)

Gaslini - 8 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 5 (-1) | 1 in terapia intensiva

Asl 4 - 6 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 65 (-) | 8 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.579 (-3)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.419 (+55)

Deceduti: 1.599 (-)