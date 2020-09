Sempre più lontano con la nuova Yaris Hybrid, icona delle city car

Più versatile che mai, la Nuova Yaris combina la tecnologia ibrida di quarta generazione ad un veicolo scattante e in cerca di azione. La Nuova Yaris simboleggia la libertà in movimento e come tutte le grandi icone, colpisce fin da subito per il suo stile e le linee sportive, che trasmettono una sensazione di energia e dinamismo. L'ultima nata della famiglia Toyota, fonde la sua tecnologia con un design energico "pronto a balzare" che è stato completamente ridisegnato. Progettata con passione, nonché nella perpetua ricerca dell'eccellenza, il nuovo ibrido spinge ancora più avanti la frontiera della sicurezza attiva con il sistema Toyota Safety Sense, garantendo i più alti livelli.

Con la nuova Yaris si ridefinisce il modo di concepire l'ibrido grazie ad un design pulito e minimalista, una connettività intelligente e un nuovo motore con sistema Full Hybrid Electric da 116 cv e tre cilindri. Queste peculiarità rappresentano il massimo dell'evoluzione nel campo dell'ibrido dove Toyota è leader mondiale.

Venite a scoprire presso la Concessionaria GT Motor a Taggia la Nuova Yaris Hybrid fin nei minimi dettagli. L'ibrido più pulito e innovativo di sempre beneficia di incentivi statali, dieci anni di garanzia e cinque anni di esenzione bollo. Un veicolo che supera i 30 km con un litro e dotato di ben 5 allestimenti, rientra nei parametri moderni della concezione della guida dell'auto.

Desideri essere uno dei primi a provare l'ibrido migliore di sempre? Allora vieni presso GT Motor in Via Periane SNC ad Arma di Taggia e chiedi di fare un test drive.

