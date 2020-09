Bordighera: al cinema Olimpia “Easy living”, film dei fratelli Miyakawa ambientato tra Ventimiglia, Sanremo e Mentone

“Easy living” è il primo lungometraggio dei registi e fratelli Miyakawa. Ambientato tra Ventimiglia, Sanremo e Mentone il film ha come protagonisti il quattordicenne Brando e il migrante Elvis.

Il film sceglie i toni della commedia per affrontare il dramma dei migranti al confine tra Francia e Italia. “Non abbiamo voluto fare un film di stampo documentaristico; abbiamo pensato invece di affrontare il tema attraverso gli occhi di un bambino, in un'atmosfera da favola. Il migrante nel film diventa un amico, una persona con cui trascorrere del tempo, con cui condividere la vita” dichiarano gli autori.

“Easy living – la vita facile” è in programmazione nella sala Olimpia Liberty (tel. 0184 261955) da giovedì 24 a lunedì 28 settembre il giovedì, venerdì e lunedì alle 21.15. Sabato e domenica alle 18.30 e 21.15.