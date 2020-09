Riva Ligure: il Sindaco Giorgio Giuffra è convolato a nozze ieri con Stefania Ghu, il 'si' in Coune

Ieri sono convolati a nozze il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra e Stefania Ghu. Il ‘sì’ è stato pronunciato in Comune davanti al vicesindaco Franco Nuvoloni. Tra i testimoni, per lo sposo, c’era Maurizio Zoccarato, ex sindaco di Sanremo e grande amico di Giuffra. Il matrimonio si è svolto nel rispetto delle regole anticovid.

La nuova coppia di sposi non partirà subito per il viaggio di nozze perchè oggi il sindaco parteciperà ai festeggiamenti patronali per San Maurizio. Nel corso della cerimonia sarà affidata la cittadinanza onoraria alla ASL1 imperiese per onorare i sanitari.