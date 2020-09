Riva Ligure: cittadinanza onoraria all'Asl 1 per l'impegno nell'emergenza Covid-19 (Foto e Video)

Il Comune di Riva Ligure omaggia l'Asl1 per l'impegno della lotta al covid-19 e alla pandemia che ha rivoluzionato le nostre vite nel 2020. Questa sera l'amministrazione comunale, per mano del sindaco Giorgio Giuffra, ha consegnato all'Asl1 la cittadinanza onoraria di Riva Ligure al termine della solenne celebrazione delle 18 nella chiesa parrocchiale.

Nonostante l’emergenza sanitaria non abbia consentito lo svolgimento del Consiglio Comunale Straordinario e Solenne, tradizionalmente convocato all'aperto in piazza Matteotti, la Civica Amministrazione ha infatti deciso di programmare anche quest’anno, per la sedicesima volta consecutiva, l’assegnazione del prestigioso istituto della Cittadinanza Onoraria.



“​Il Comune di Riva Ligure - commenta il Sindaco Giorgio Giuffra - desidera esprimere riconoscenza ai medici ed al personale sanitario che, in questi mesi, si stanno prodigando - con abnegazione e generosità – per fronteggiare ed arginare il rischio di diffusione del coronavirus. Siamo lusingati - aggiunge - di conferire all’ASL1 la cittadinanza onoraria per rendere omaggio all’impegno delle tante donne e dei tanti uomini che rappresentano un punto di riferimento quotidiano per la nostra collettività, con il patrimonio di competenze professionali e morali che li contraddistingue”.

A ricevere l’ambito riconoscimento dalle mani del Sindaco Giuffra, il Direttore Generale dell’ASL1 Marco Damonte Prioli, accompagnato da alcuni medici.