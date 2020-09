Laurence Navalesi, assessore alle politiche transfrontaliere di Nizza, ospite del Rotary Club Sanremo

Il Rotary Club Sanremo ha recentemente ospitato come relatrice d'eccezione l'assessore alle politiche transfrontaliere del Comune di Nizza, Laurence Navalesi.

Il presidente Maurizio Foglino ha invitato Laurence Navalesi a illustrare i progetti della Mairie e della Métropole Nice Côte d'Azur unitamente a quelli che, finanziati con i fondi comunitari, coinvolgono inoltre le regioni confinanti del Piemonte e della Liguria.

Nel corso della relazione è emerso come il Ponente Ligure sia naturalmente legato alle scelte economiche ed agli investimenti infrastrutturali che vengono portati avanti dalla vicina Francia, nella fattispecie Nizza e a Monaco.

“Sono numerosi i frontalieri Italiani che, ogni giorno, si recano oltre confine per lavorare nel Principato, così come in Francia - dichiara Maurizio Foglino - è risaputo che da un punto di vista economico e commerciale i nostri territori sono estremamente legati grazie al flusso turistico che si interscambia continuamente, in considerazione del fatto che è facile raggiungere tutte le città presenti sulla costa. Nizza, Monaco ma anche Ventimiglia e Sanremo sono quindi città indissolubilmente legate da turismo, opportunità d'impiego, formazione ed istruzione così come dalle vicendevoli scelte infrastrutturali”.