Ventimiglia: risolto il problema degli elettori in quarantena, tutti hanno votato o lo faranno entro le 15

E’ stato risolto il problema degli elettori in quarantena per il Covid-19 a Ventimiglia. Ieri, infatti, nel corso della giornata abbiamo pubblicato la lamentela di alcuni elettori che hanno fatto emergere una criticità legata al diritto al voto delle persone in quarantena, con segnalazioni arrivate all’attenzione dei comuni, in particolare su Ventimiglia.

Si trattava di persone tracciate come positive al Covid da poche ore che, trovandosi in isolamento con l'impossibilità di uscire da casa, avevano come unica opzione quella del voto a domicilio. Nella nostra provincia, in vista dell'election day, sono state attivate due squadre di personale preposto a raggiungere gli elettori a casa per farli votare in sicurezza.

Dal Comune di Ventimiglia, dove si sono creati i problemi maggiori in merito ci hanno confermato che tutti gli elettori che avevano evidenziato la problematica hanno votato o voteranno regolarmente entro le 15, orario di chiusura delle urne. La questione è stata affrontata in modo urgente ieri anche dall'ufficio elettorale dell'anagrafe di Sanremo, centro Covid di riferimento.

Sembra che l'accaduto di ieri sia da ricondurre a un cortocircuito comunicativo tra i cittadini, il comune e l'azienda sanitaria locale. La Prefettura è stata informata sulla situazione e l’Asl ha anche risposto in merito: “I problemi – ha sottolineato l’azienda sanitaria - non sono stati formalmente segnalati a noi e sono arrivati attraverso alcune segnalazioni informali, a fronte delle quali ci siamo prontamente attivati".

Ora la situazione, come confermato dal Comune frontaliero, è stata completamente risolta.