Coronavirus: numeri anche oggi in calo nella nostra regione, 64 nuovi positivi in Liguria e nessuno in provincia

Numeri in calo nella nostra regione per i positivi al Covid-19. Oggi sono 64 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.

Nessuno nella nostra provincia mentre sono 39 in Asl 3 (Genova) di cui 26 da contatto di caso e 13 da attività di screening. Sono invece 25 in Asl 5 (Spezia) di cui 13 da contatto di caso e 12 da attività di screening.

Totale tamponi effettuati: 285.528 (+1.353)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 12.556 (+64)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.684 (+17)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 10.872 (+47)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.826 (+52)

Casi per provincia di residenza

Imperia 143 (-)

Savona 207 (-)

Genova 1.114 (-1)

La Spezia 1022 (+16)

Residenti fuori regione o estero 98 (+3)

Altro 0 in fase di verifica 212 (+4)

Totale 2.826 (+54)

Ospedalizzati: 160 (+9) , 15 in terapia intensiva

Asl 1 - 12 (+1) | nessuno in terapia

Asl 2 - 8 (-1) | uno in terapia

Policlinico San Martino - 22 (+3) | 8 in terapia

Galliera - 23 (+2) | nessuno in terapia

Gaslini - 9 (+2) | nessuno in terapia

Asl 3 - 3 (+1) | nessuno in terapia

Asl 4 - 4 (+1) | nessuno in terapia

Asl 5 - 79 (-) | 6 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.310 (+33)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.127 (+20)

Deceduti: 1.591 (+3)